半導體測試介面設備商穎崴(6515)2021年營運逐季轉佳，受惠產能滿載至年底，10月營收雙位數「雙升」改寫歷史次高，投顧法人看好第四季營收續揚、有機會挑戰新高，使下半年營運逐季成長、全年力拚持穩，並對明年營運成長樂觀看待。

在營運展望轉佳下，穎崴股價自10月初震盪上攻，今（16）日開高後在買盤敲進下放量勁揚7.58％至397.5元，創4月中以來7個月高點，隨後漲勢雖見收斂，早盤仍維持逾4％漲幅。三大法人近期偏多操作，上周合計買超167張，昨日續買超20張。

穎崴第三季稅後淨利1.2億元，雖年減22.99％、但季增達42.61％，每股盈餘（EPS）3.57元，雙創今年高點。累計前三季稅後淨利2.5億元、年減39.3％，每股盈餘7.46元、低於去年同期的13.56元，但衰退幅度均較上半年顯著收斂。

觀察穎崴第三季各產品營收，測試治具4.99億元，季增達18.94％、年減4.49％，接觸元件1.23億元，季減4.67％、年減2.6％。探針卡0.73億元，季增達64.72％、但年減達43.92％。其他0.59億元，季增達22.09％、年增達24.91％。

受惠台系客戶5G智慧手機晶片、美系客戶高階處理器（CPU）及繪圖晶片（GPU）等新產品出貨動能轉強，穎崴10月自結合併營收3.29億元，月增達34.36％、年增達37.12％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收22.72億元，雖年減10.11％，但衰退幅度持續收斂。

投顧法人表示，在新產品陸續出貨帶動下，穎崴目前產線已滿載至年底，稼動率提升將有助第四季營運顯著成長，營收有機會挑戰新高、全年力拚持穩。而目前接單能見度已達明年上半年，新應用業務成長潛力亦強，看好多重動能將帶動穎崴明年營運成長動能，營運展望維持樂觀。