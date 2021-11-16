15日晚間美股窄幅震盪，三大指數跌幅輕微，美國債息上升，30年長債息率升破2％，港股連升五日後，16日早段仍能上漲。

香港信報報導，恒指16日開盤漲55點，漲幅為0.2％，報25446。國指開盤漲14點，報9100。科指開盤漲11點，報6612。

個股方面，騰訊開盤漲1.1％，報497.4港元，重上100天線之上。友邦開盤漲0.3％，報85.4港元。美團平開報289.6港元。阿里巴巴開盤漲0.3％，報162港元。

北交所隱形冠軍多 新股飆漲200％
《期貨》三大期指齊開低 11月台指期跌2點
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