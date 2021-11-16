恒指開盤漲55點 騰訊漲1％ 10:392021/11/16 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 15日晚間美股窄幅震盪，三大指數跌幅輕微，美國債息上升，30年長債息率升破2％，港股連升五日後，16日早段仍能上漲。 香港信報報導，恒指16日開盤漲55點，漲幅為0.2％，報25446。國指開盤漲14點，報9100。科指開盤漲11點，報6612。 個股方面，騰訊開盤漲1.1％，報497.4港元，重上100天線之上。友邦開盤漲0.3％，報85.4港元。美團平開報289.6港元。阿里巴巴開盤漲0.3％，報162港元。 北交所隱形冠軍多 新股飆漲200％ 《期貨》三大期指齊開低 11月台指期跌2點 #開盤 #港元 #騰訊 #恒指 #日晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》林靜儀烏日市場掃街 公投藻礁議題再攻防 09:172021/11/16 政治 康控重訊 前九月每股虧20.13元 04:102021/11/16 證券．權證 大摩：中資股藏四風險 盈利承壓 04:102021/11/16 全球財經 彭文正律師批 政府大內宣誤導民眾 04:102021/11/16 社會新聞 《晨間解盤》台股偏多 慎防高檔拉回（國票投顧提供） 08:352021/11/16 財經 重磅邀名師培訓 台東樂舞團隊秀原味 04:102021/11/16 地方新聞 運安會約聘均薪10萬惹議 主委：專業人員待遇 04:102021/11/16 生活新聞 萬物齊漲 楊金龍：明年Ｑ1到頂 04:102021/11/16 財經焦點 量販超市抗漲 民生用品買1送1 04:102021/11/16 時尚消費 林靜儀搶頭香登記 顏寬恒勤跑基層 04:102021/11/16 地方新聞 《美股掃瞄》債息上揚打壓科技股 美股近收平 08:522021/11/16 財經 財經熱門新聞 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 老家在台北少奮鬥20年？他爆這種人最慘：看得到吃不到 - 財經 彭帥失聯 WTA撂重話籲北京公正調查 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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