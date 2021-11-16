滬指開盤跌2點 深成指跌9點 10:392021/11/16 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市16日開盤下跌，上證指數開市報3530點，跌2點，跌幅為0.08％。深成指開市報14626點，跌9點，跌幅為0.07％。 香港信報報導，滬深300指數開市報4880點，跌1點，跌幅為0.03％，創業板指數開市報3400點，跌1點，跌幅為0.05％。 各類股個別發展，石油、金融、水泥股靠穩。房地產、有色金屬、化工、電力股偏軟。 中鋼盤價開跌 估需求1月爆發 A股三大指數開高走低 滬指終場收跌0.16％ #開市 #跌幅 #深成指 #滬指 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬深兩市開高走低 創指午盤收跌1％ 12:002021/11/15 財經 《期貨》三大期指齊開低 11月台指期跌2點 09:092021/11/16 財經 彭文正律師批 政府大內宣誤導民眾 04:102021/11/16 社會新聞 購物節滿千送百 人潮擠爆嘉市府 04:102021/11/16 地方新聞 交銀：外匯存款增速可能見頂 04:102021/11/16 全球財經 《晨間解盤》台股偏多 慎防高檔拉回（國票投顧提供） 08:352021/11/16 財經 《台北股市》台指期周三結算 美股多頭領航有利多方 08:182021/11/15 財經 大摩：中資股藏四風險 盈利承壓 04:102021/11/16 全球財經 李國鼎科技論壇 12月3日登場 04:102021/11/16 產業．科技 股價指數期貨贏家專欄－財報亮眼 美指反彈拚前高 04:102021/11/16 證券．權證 正妹網紅遭爆2年睡成百人斬 「愛玩無套3P」網驚呆 18:242021/11/15 娛樂 財經熱門新聞 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 老家在台北少奮鬥20年？他爆這種人最慘：看得到吃不到 - 財經 彭帥失聯 WTA撂重話籲北京公正調查 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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