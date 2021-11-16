大陸股市16日開盤下跌，上證指數開市報3530點，跌2點，跌幅為0.08％。深成指開市報14626點，跌9點，跌幅為0.07％。

香港信報報導，滬深300指數開市報4880點，跌1點，跌幅為0.03％，創業板指數開市報3400點，跌1點，跌幅為0.05％。

各類股個別發展，石油、金融、水泥股靠穩。房地產、有色金屬、化工、電力股偏軟。

中鋼盤價開跌 估需求1月爆發
A股三大指數開高走低 滬指終場收跌0.16％
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