「補教天后」陳子璇去年證實與補教天王高國華9年婚姻畫下句點，陳子璇近年則把生活重心放在大陸的工作上，親民的她也不時分享在深圳的生活日常，不過陳子璇的感情狀態不免成為外界討論焦點，而陳子璇昨（15日）則PO出超短褲解放美腿辣照，並發文：「不管幾歲，我都想保有談戀愛的感覺，因為談戀愛，總是能讓人保持最佳狀態」，陳子璇發文談戀愛感，引發網上討論。

陳子璇昨晚在臉書以「保持戀愛感」為題發文，她表示：「現在想想，不管幾歲，我都想保有談戀愛的感覺，因為談戀愛，總是能讓人保持最佳狀態」，陳子璇認為，儘管已結婚、有小孩了，只要多花一點心思，還是可以維持戀愛感，陳子璇也提到，不要因為年紀或單身，而拒絕花時間談戀愛，陳子璇強調：「活到老，戀愛到老，這就是長春不老藥」，陳子璇發文談感情觀，吸引網友留言：「談戀愛是好的保養品」、「戀愛一生，年輕一生。很有道理」，還釣出陳子璇認同回應：「說得好」。

同時，也有不少人把焦點放在陳子璇的辣照上，只見陳子璇豪穿超短熱褲，豪邁地在沙發上、以交叉坐姿入鏡，讓陳子璇一雙白嫩美腿全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「正妹美眉無誤」、「美麗動人的老師」、「要看到陳老師拍美腿很難得的。我要收藏了」，有人則說：「本來要拍成長腿姐結（姐）是吧」，還吸引陳子璇回應：「後來拍成長腿美眉 不好意思」。