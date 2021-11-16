陸軍航特部下士秦良丰2018年5月在漢光演習跳傘預演時從1300多呎高空墜落，一度重傷瀕死癱瘓，最後奇蹟生還，2年多來他積極復健；他的父親日前在臉書透露近況，秦良丰裝上外骨骼輔助器材、一步步握著父親雙手體驗行走，每步艱難步伐伴隨著金屬聲響，父親說「我不會再放手了」，內容感動許多網友。

秦良丰的父親秦天人日前在臉書上發文，目前秦良丰穿上外骨骼輔助器材體驗行走，該裝置在秦的腰部、雙腿裝上金屬支架，透過內建馬達提供行走、站立時的動力，秦在裝上後、手扶著父親的手一步步試著邁開腳步，每1個動作都會發生金屬聲響，猶如電影《鋼鐵人》。

秦良丰2018年5月在漢光演習跳傘預演時從1300多呎高空墜落，一度重傷瀕死癱瘓，最後奇蹟生還，如今他裝上外骨骼輔助器材、握著父親雙手復健體驗行走。（翻攝自秦天人臉書）

秦天人在臉書表示，「牽著你的手練習走，跟你小時候牽著你的手走路時的感覺，那是完全不一樣的境界，以前是很希望我可以快點放手讓你自己走，甚至可以跑，現在的我依然希望你可以快點走，但我不會再放手了，不會再放手讓你一個人自己練習了，雖然你說你可以用學步車自己練習，只要可以的話我一定會牽著你的手，這是我對你的承諾」。

秦良丰兩年前「漢光演習」預演時，在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演，高空跳傘因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，無預警落地受傷，奇蹟活了下來、努力復健，他對自己許下再去跳傘、游泳的夢想，也把復健歷程打成文章《不能輸給自己》給總統，陽光正面心態鼓舞不少人。