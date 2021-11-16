高雄一名69歲的婦人10月15日接種第二劑莫德納後陸續出現紅疹，多次就醫未緩解，20天後主動脈剝離，至今仍在加護病房，家屬不滿醫院未通報不良反應。高雄市衛生局表示，衛生局已於11月8日協助個案通報不良反應系統，個案有高血壓病史，主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。

高雄69歲婦人接種第二劑莫德納竟導致主動脈剝離，家屬控訴醫院未通報。衛生局表示，個案有高血壓病史，主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

婦人10月15日接種莫德納第2劑後，感覺注射部位紅腫、發燙曾就醫，10月20日身上起紅疹到某診所就醫，10月29日與11月2日各因不適再去醫院，11月4日則感到胸痛、背痛到醫院掛急診，診斷是主動脈剝離，開刀後仍在加護病房觀察。

衛生局表示，個案有高血壓病史，經緊急處置後目前病況穩定，近日可轉普通病房。衛生局11月8日協助個案通報不良反應系統，並提供受害救濟申請資訊給個案家屬，家屬於11月12日已提出申請書，審核文件無誤後，衛生局已將相關資料提報疾病管制署進行後續審議作業，其發生主動脈剝離是否與疫苗有關，待中央認定。疫苗不良事件的通報以透過醫療院所為原則，此個案因涉及多家醫療院所，所以由轄區衛生所接獲民眾要求通報不良事件時，彙整相關醫療院所資訊由衛生局所協助通報。