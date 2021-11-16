民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應及民進黨立委范雲今日召開記者會，其中范雲表示，核四耐震度不足，萬一921規模的地震震央發生在核四廠下方，將會災難連連，台電不應放任前廠長王伯輝到處放謠言宣稱核四安全，要求台電、原能會1218公投前出面處理。

劉世芳指出，當初是馬政府宣布封存核四，當時行政院長是江宜樺，而核四整個過程中，包括監察院提了19個糾正案，原能會提出45個違規案，足見核四有相當多的問題。

范雲說，昨日至核四現場視察，發現裡頭災難連連，不但S斷層通過地下，台電的專業工程師還說，之前的專家報告提到，斷層跟海外的活動斷層相連。而目前核四的耐震度只有0.4G，萬一921大地震等級的震央發生在此，耐震度須達1.0G，等於是整個核四得重建。

范雲表示，核四的1號機試運轉測試未通過，2號機施工未完成，而1號機的零件不足，1777項設備是從2號機移過來，這也是外界質疑的部分，而且維修通道高度也不足。

范雲指出，重啟核四根本是災難，核四前廠長王伯輝到處放謠言，台電跟原能會應該站出來駁斥這些宣稱核四安全的不當謠言，要求台電跟原能會在1218公投前出面處理。

蔡適應說，核四內的管線安排還不如民間工廠，而1999年核四汽機廠房在蓋時，就已發現下方是破碎斷層，而當時台電採土壤回填的方式，企圖掩蓋此事。