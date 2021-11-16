防疫相關保單為產險帶來百億業績，讓產險前十月簽單保費連6月出現二位數成長率。根據產險業者統計，產險前10月簽單保費達1718.57億元，較去年同期增加了172億元，成長率達11％，今年來，已連續6個月出現2位成長率。

產險業者表示，產險業簽單保費大成長的二大原因：一是車險銷售持續暢旺，另一原因還是拜防疫險熱賣之賜。因此，繼元月份之後，從5月份以來至10月底，產險簽單保費月月都出現雙位數的成長。

在各產險項目中，前10月的汽車任意險成長了近9％，也是近年來最高的成長率；此外，和防疫相關的產險如健康險以及其他財產險等都呈現倍數成長。健康險今年前10月累計金額逾49億元，去年同期為23.74億元，年成長率高達107％；另外，年成長率更高的一項是「其他財產險」，今年前10月累計金額已達107億元，去年同期是41億元，年成長率為161％，呈現高度成長的原因仍在防疫相關保單熱賣。

就各大產險公司今年保單銷售情況來看，19家產險公司當中，有5家前十月簽單保費年增率呈現雙位數，分別是台產39.8％、南山28.7％、富邦14.4％、國泰世紀12.4％、和泰11.8％。