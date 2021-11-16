全台各地二期稻作已陸續進入抽穗期，經濟部水利署16日表示，持續與農田水利署密切聯繫協調機動調控水庫出水，全力協助二期作農業供灌用水，並透過加強水閘門調控等強化灌溉管理措施，以最有效率的方式，利用珍貴的水資源，以維持滿足農業用水需求及兼顧水庫蓄水，達成穩定各地區用水。

水利署表示，政府非常關心農民收成及用水需求，水利署與農田水利署已建立溝通協調機制，目前全台各灌區由南而北，均已進入抽穗期，後續配合農田水利署各灌區灌溉管理需求，全力協助二期稻作抽穗供灌用水，確保農民順利收成。

水利署指出，去年豐水期，因無颱風來襲，降雨減少，創下自1911年氣象局有史以來降雨最少紀錄，所幸，經由中央與地方及民間團體共同抗旱，將枯旱缺水衝擊降至最低，並受益於6至9月梅雨季降雨及各單位持續審慎因應，各地水庫蓄水率約八成以上至滿庫。

目前各地水情正常，除確保農民順利收成外，因時序已進入枯水期，河川天然流量減少，仍須審慎調度因應，並以更細緻化的農業供灌操作，同時要求各水庫管理單位審慎調配水庫水源，以因應後續降雨不如預期下，明年一期作農業用水及枯水期民生產業用水需求。

水利署強調，依據氣象局預報資料顯示，未來一季正常至偏少，考量氣候變遷降雨不確定性，水情仍需持續管控，滾動檢討各項節水調度因應措施，來穩定各地區用水，同時也呼籲各界及民眾把節水當生活常態，「節今日之水，解明日之渴」。