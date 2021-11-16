主管機關雖緊盯高收益債申贖情況，但由於高收益債違約率續降、資金回流以及景氣持續走揚等三大因素，法人續看好高收益債後市。

美國聯準會（Fed）在11月4日利率決策會議結果符合市場預期，預計於11月啟動縮減購債，聯博集團全球多元固定收益投資組合經理馬修．謝爾頓（Matthew Sheridan）分析，Fed認為當前較高的通膨率應屬「暫時現象」。隨著企業重啟，基期效應的影響將於2022年年中以後漸趨正常，目前供給面尚未恢復至疫情前水準，且美國尚有勞動供給缺口，經濟復甦仍有待寬鬆貨幣政策支持，因此最早升息時間點可能在2022年下半年。

在這樣的金融環境下，謝爾頓指出，高收益債市在債信品質持續改善、資金回流以及與景氣連動度高的三大原因支撐下，仍值得持續布局。目前高收益債券發債企業的財務數字持續改善，信評調升的家數遠高於調降，加上墮落天使進入高收益債市，皆利於提升高收益債市品質。截至2021年9月，美國高收益債市中，債信等級最低的CCC評級債只占高收益債總規模的12％，債信等級較高的BB評級比重則提高到54％。預估2021年底美國高收益債券違約率可望低於1％。隨著高收益債基本面趨穩，長期表現可期。

富蘭克林證券投顧也表示，許多高收益債發行人趁疫情期間的超低利環境積極改善資產品質，大量減低債務或進行再融資活動以調整債務結構，整體債信體質已更進一步提升，此外，歷經疫情期間的大量墮落天使洗禮，整體高收益債指數信評水準也大幅提升。

參考聯準會前次退場經驗，美國十年期公債殖利率於啟動縮減購債前之2013年下半年即開始攀揚，於2014年1月開始縮減購債起逐漸滑落，顯示債券市場通常領先反應，且以整段2014年1月啟動縮減購債至2018年12月最後一次升息，美國高收益債指數上漲逾兩成，漲勢領先美國高評級債。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭表示，現階段較看好高收益債券市場前景，主因高收益債券受惠存續期間較短，以及高息之特性，可望在全球金融市場殖利率逐步偏升上揚的環境下有較佳的表現，投資策略上應挑選基本面較佳，或者擁有評等調升潛力之標的。