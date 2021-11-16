台東縣鹿野大圳進水口被大量土石堵住，水隧道無水可供當地農民灌溉使用。（蔡旻妤攝）

台東縣鹿野鄉龍田村是知名紅烏龍茶產區，茶園有400多公頃，現進入冬茶產期，自上個月圓規颱風豪大雨後，灌溉用的鹿野大圳進水口被大量土石堵住，水隧道無水可供當地農民灌溉使用。由於水隧道1次僅能容納2人進入清除，農田水利會估計得花2個月才能清理完畢，但農民眼看農作物就快枯死，希望政府協助清除。

打開田裡的灌溉水，一滴水也沒有，而正在結果的木瓜，葉子已經枯黃，另村子裡4百多公頃的茶園，正在生產冬茶，也無水可灌溉，一整排茶樹慢慢枯萎，茶樹苗也種不起來，鹿野鄉龍田村的農民憂心忡忡，茶農說，這樣下去不但冬茶生產有問題，明年的春茶可能也會面臨減產或是停產。

台東縣議員陳宏宗也前往關心，他說得設法清除土石，並請農田水利署派專家前往勘查；而農水署鹿野工作站站長彭申良16日表示，打算在上游處的隧道旁邊開個洞，並發包工程，請人進入水隧道做清理。

龍田村長陳濯源表示，不管是茶葉、鳳梨，還是香蕉、釋迦，沒有水完全都沒辦法收成。他指出，這種情形自上個月圓規颱風過後就出現，原因是龍田村灌溉用水取水口的鹿野大圳，在豪大雨過後，大量土石灌入這條由中美合作挖掘的400多公尺水隧道，土石幾乎填滿隧道，導致龍田村全村缺灌溉水，另外，延平鄉武陵村也受影響，雖然目前啟動緊急抽水，但只夠供應武陵村使用。

農水署台東管理處預估要花2個月才能清除水隧道的土石，但龍田村的300多戶農民很著急，直說再等2個月今年和明年的農作物就會欠收，農民會沒有收入。陳濯源呼籲政府調派國軍或是外役監收容人協助清除，幫助農民解決生計問題。