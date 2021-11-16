一名獨子控訴，老爸再婚娶越南籍新娘，過世後名下竟然沒有財產，退休時的數百萬存款跟兩棟房子通通到了外配手中，他怒告討遺產，法官認定是「自願贈與配偶財產」，判他敗訴，讓他忿忿不平，上網PO文請網友評理。不過眾網友卻一面倒打臉「獨子」，認為他連自己老爸什麼時候過世都不知道，關心的到底是錢還是爸爸？

「我爸被外籍新娘騙走兩棟房子，告上法院法官也不幫我，請大家幫忙評理！」，一名網友在《爆料公社app的匿名公社》發文表示，他是家中獨子，媽媽在他高中時就往生，所以只剩他跟爸爸相依為命。

原PO說自己是北漂青年，為了生活在台北工作超過10年，老爸生性節儉，退休時還有數百萬存款跟兩棟房子，所以他很放心的在台北工作，也不需要給老爸家用。這十幾年來他很少回家，前年回家時發現爸爸竟然再娶，而且是越南外配！

原PO表示去年爸爸往生後他去辦遺產稅手續，才赫然發現爸爸名下竟然沒財產，原來存款跟兩棟房子在爸爸生前就已經轉到越南外配的手中。原PO稱經過調查才知道，原來有一群越南外配專門在搞失婚又有錢的獨居老人，假裝愛上老人、慫恿老人跟他們結婚再霸佔財產，等老人死後再找下個目標，怒轟她們非常惡劣！

原PO提告外配詐騙，法官認定是爸爸自願把財產贈與配偶，判他敗訴；上訴二審仍吞敗，法官問：「怎麼等人死才來告？」，原PO回：「我根本不知道爸爸哪時候死，是醫院通知警察，警察通知我才曉得爸爸死了！」。

眾多網友看完忍不住批：「您關心的到底是誰？，錢還是爸爸？」、「別的不說，單親相依為命，結果連老爸哪時候死的都不知道，還敢拿遺產？」、「平常不照顧長輩，等到往生才出來吵財產？人家配偶起碼有一起生活照顧起居，你這種小孩出去跑也都不記得關心自己老爸，當然遺產不給你！」