遠東航空董座張綱維涉掏空36億元遭起訴，遠航本身也有諸多官司糾紛。遠航去年1月與交通部民用航空局台北國際航空站（松山機場）簽約承租機庫，租期結束後卻遲未騰空歸還，遭台北國際航空站提告求償違約金、水電費共3989萬餘元，並按日給付8萬餘元租金直到返還，台北地院審理後如數判准，可上訴。

台北國際航空站主張，2020年1月31日與遠航簽約，以月租金77萬8527元提供2號棚廠及2、3號棚廠夾層區給遠航使用，使用期間至同年3月31日，但時間到了遠航仍未騰空歸還。

台北國際航空站指出，遠航一直以搬遷清運及尋找合適地點存放須時間為由拖延，期間仍持續使用機庫水電費，故請求503天違約金、水電費共3989萬8840元，另在返還機庫前，應按日給付8萬1475元。

遠航負責人張網維未到庭陳述，也沒委任律師，僅透過聲明異議狀抗辯，指雙方債權關係仍待釐清，否認與台北國際航空站的全部債務。

法官認為，台北國際航空站已提出合約、國庫機關專戶存款收款書、水電費分擔核算明細表等證據，反觀遠航並未就其抗辯提出證據，因此判台北國際航空站勝訴，遠航應如數給付3989萬8840元。