國民黨立委羅明才日前在立法院質詢行政院長蘇貞昌時提到，「是否能向核能大國法國取經，興建第五核能電廠？」蘇貞昌秒回「法國沒有地震斷層帶」，讓羅明才一時語塞，但事後卻有學者批蘇睜眼說瞎話，打臉「法國明明有地震帶」。今（16）日羅明才再度質詢蘇，直言被騙，而蘇貞昌先辯駁，後道歉，坦承說法不精確。

羅明才今質詢時表示，上次被騙過，害他嚇一跳。蘇貞昌立刻反駁，「我沒有騙過你，委員，不能亂講。」羅明才接著說，上次講核五的問題，蘇貞昌騙他說法國沒有斷層帶，「我嚇一跳，因為這是很嚴肅的問題」。

蘇貞昌則問，「你回去查了沒有？應該這樣啦，一半你對、一半我對，（法國）東南部一小山區有啦」，但法國的地震頻率比台灣少太多，規模也比台灣小太多了，而法國的核電廠也沒蓋在地震斷層帶上，「而我總的說法國沒有地震帶，這是錯的，不夠精確，一半一半啦，對不起、對不起」。蘇並再次強調，如果講錯，說法國沒有地震帶，這個是不精確的。

羅明才則說，其實討論這個議題，自己是很緊張的，因為核能對經濟發展也很重要，可是安全的問題，也是自己心裡擔心的那塊。

蘇貞昌接著反問，「所以委員應該不會贊成重啟核四吧？」羅明才強調，那應該要專家充份評估報告，這問題要好好思考。