2021年世界競速滑輪溜冰錦標賽，中華隊好手奪下2金1銀2銅好成績，台南女將楊合貞個人包辦2金1銅，寫下台灣參賽以來最佳金牌數的紀錄。不過，楊合貞在哥倫比亞當地時間11日下午賽事遭對手衝撞致手腕骨折，在當地醫院緊急手術，今天傍晚抵台。家屬表示，因防疫緣故，楊合貞會由國訓中心接機，搭防疫專車直達國軍高雄總醫院左營分院做後續治療。

楊合貞的伯父、市議員楊中成表示，得知楊合貞比賽中受傷必須緊急手術，家人都很牽掛擔心，所幸，她術後狀況良好，也跟家人一直保持聯繫。但，考量防疫關係，楊合貞今天抵台後，後續仍需配合防疫隔離及治療，均由國訓中心協助處理，家屬並不會專程去接機。

楊合貞是2017年台北世大運5金皇后，並在本次世錦賽率先為台灣奪下第1面金牌，在1000公尺爭先賽即以0.002秒之些微差距讓世界一級戰區的哥倫比亞地主隊飲恨，同日在1000公尺計點淘汰賽奪下銅牌，之後又率隊友一同搶下3000公尺接力金牌。未料，楊合貞準備挑戰公路15000公尺淘汰賽時，遭對手衝撞推倒，造成身體多處擦挫傷及左手手腕開放性骨折。

台南市長黃偉哲獲悉楊合貞受傷消息，除表達關心，也表示市府將全力協助楊合貞後續就醫及復健，期待她早日重返賽場。楊合貞得知市長關心，也請教練轉達，「自己會積極復健，早日重返賽場。」