大陸澎湃新聞16日報導，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，統一大業對每一個中國人來說是中國夢。不是說台灣要不要統一的問題，實際上是什麼時候統一、以何種方式統一的問題。美國不可能在台灣問題上打贏中國，因為統一代表了中方14億人的全民族意志，而美國只是在維持霸權。中方也不要跟美國人鬥氣，中方思考的就是中華民族的最大利益，也是台灣人民的最大利益。並不是說在台灣問題上誰輸誰贏的問題。

鄭永年近日，以〈中國的政治改革停止了嗎？〉為題演講，視訊在TED官網及YouTube平台播出，引發海外觀眾廣泛討論。接受澎湃新聞等陸媒訪問。

鄭永年指出，如何看待兩岸關係、中美關係？關於大陸跟台灣首先兩岸關係確實是個問題，統一大業對每一個中國人來說是中國夢。實現中國夢只是時間的問題，也就是，不是說台灣要不要統一的問題，實際上是什麼時候統一，以何種方式統一的問題。

美國不可能在台灣問題上打贏中國，因為統一代表了中方14億人的全民族意志，而美國只是在維持霸權。他覺得大家猜想沒有必要，從個人想法來說，台灣問題解決越早越好。在這個問題上，中方也不要跟美國人鬥氣，中方思考的就是中華民族的最大利益，也是台灣人民的最大利益。從這個角度來看，並不是說在台灣問題上誰輸誰贏的問題。

看待中美關係，鄭永年認為中美之間的競爭並不是比較哪一個國家更封閉，而是競賽哪一個國家更開放，幾千年的歷史證明瞭那個更加開放的國家會成為最後的贏家。

放眼看，中國在布局，粵港澳大灣區、海南自貿港等實際上都在加快開放，沒有一個國家能脫離一個開放的中國。儘管中國的中產階層的比例只在30％左右，但4億中產就相當於美國整個國家的總人口。沒有一個企業會放棄中國這塊蛋糕。

況且中國的中產階級還在成長，「十四五」規畫提出要讓中等收入群體顯著擴大。各大評估機構也在評估，到了2035年，中國的中產階級或將達到6-7億人，甚至高達8億人。到那時，中國將成為世界上最開放、最強大的經濟體。所以中方的自信要來自實踐經驗，不要用意識形態去看問題。