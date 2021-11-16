新竹73歲的張姓男子違反法院保護令，前往妻子郭姓女子開設的早餐店要她煎蘿蔔糕給他吃，但她因考量尚未開始營業而拒絕，張男竟拿菜刀猛砍她，致其小腿神經受損無法抬起，台灣高等法院斥責張男犯行重大，依殺人未遂罪判刑8年，上訴後，最高法院駁回定讞。

去年7月27日凌晨3點多，張男帶著刀鋒銳利、刀刃長度約25公分之菜刀1把，預藏於褲子右側口袋，跑到妻子郭女經營的早餐店，妻子當時拉開鐵門準備營業之際，張男走來要求她煎蘿蔔糕給他吃，她因為尚未開始營業而拒絕，張男竟拿刀殺人。

張男趁郭女走向煎台時，突然從右後側腰際，以右手抽出菜刀往她頸部揮砍，她伸手阻擋後，張男又持刀往她左側腹部及腿部砍殺，路旁民眾見狀趁隙取走張的菜刀，張男才罷手逃逸，郭女被送醫急救後撿回一命，但腿部受重傷成殘。

高院審酌郭女到庭陳稱「不能原諒被告」，並考量張男違反保護令罪、妨害自由被判處拘役的素行狀況、領有障礙等級中度之身心障礙證明、年紀老邁等一切情狀，依殺人未遂罪判刑8年，最高法院駁回上訴確定。