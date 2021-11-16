在國外，不少熱愛戶外運動的人都會搬進露營車或是遊艇上到處旅行、四海為家，甚至挑戰各種極限活動來豐富人生經歷，但若是運氣不好便有可能造成憾事發生。美國一對旅遊夫妻檔網紅凱特（Kate Lease）和亞當（Adam Kendal），日前搭乘小飛機時就發生意外，而他們生前的最後身影也曝光了。

根據《每日郵報》的報導，凱特和亞當自2016年開始，便帶著兩隻狗狗法蘭克（Frank）及巴克（Barker）搬進露營車與一艘船上四處旅遊，旅居超過200個不同的地方，他們也將旅途中所發生的大小事及美照分享到社群平台上，吸引將近萬人追蹤，人氣不斷攀升。後來他們還搬到比弗島上，經營葡萄農莊，享受愜意的農村生活羨煞不少人。

不過，不久前凱特和亞當才在IG上PO出，帶著愛犬搭乘小飛機的影片，並在貼文中表示「又要起飛了！帶著狗狗第三次去獸醫院回診，希望會有好消息」，吸引超過7000人觀看，沒想到幾天後便傳出墜機的意外。

報導中指出，他們所搭乘的一架由小型客機航空公司「島嶼航空」（The Island Airways）從比弗島機場飛往威爾克機場的小飛機，被人發現於下午1點47分墜毀在機場附近，凱特和亞當與他們的兩隻狗狗當場死亡，唯一存活的只有一位11歲的小女孩蘭妮（Laney Perdue），她獲救清醒後仍記得當飛機墜毀時，她的父親麥可（Mike Perdue）仍用身體保護著她，讓不少人聽了相當鼻酸。

而這起事件也是「島嶼航空」成立多年來第一個空難，目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）仍積極調查飛機失事的原因。