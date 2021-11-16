泰國辣模吉拉拉特（Jirarat）外型美豔，還擁有超兇猛身材，她曾是一名國小老師，轉行當辣模後，時常在各大車展露面，也不時會在IG曬出清涼照，卻因此遭有心人士翻攝外流，因此吃上官司，如今已經走出風波的吉拉拉特，日前又在IG分享火辣影片，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋。

吉拉拉特曾在LINE群組中穿著裸露的清涼服裝開視訊，討好群組內200到300名乾爹，這段影片卻遭翻攝外流出去，還被放在成人網站上，導致有人檢舉吉拉拉特「散佈淫穢影片」，吉拉拉特因此被傳喚，事過境遷後，她也毫不吝嗇繼續放送美照，也累積了214萬粉絲追蹤。

日前吉拉拉特在IG上傳一段影片，只見她穿著黑色綁帶式比基尼，蹦蹦跳跳地走向鏡頭，不時撥動長髮，擺出撩人姿勢，傲人雙峰也隨之上下晃動，讓網友看得目不轉睛。

這段影片引來2.4萬人按讚，不少網友都直呼；「好完美的曲線，好美喔」、「我不行了」、「辣翻」、「超正」、「好看」、「我可以幫妳清乾淨」、「超美女神」、「美麗的天使」、「這個女孩比印尼大部分女生都漂亮」、「太性感了」、「哇，妳看起來如此迷人、火辣、美麗」。