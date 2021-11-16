中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，臉蛋甜美、身材惹火，擁有32E、23、33的三圍，令男粉絲瘋狂、女網友羨慕，也招惹黑粉質疑是否進廠維修過，對此同隊的「琳妲」林羿禎拍片實測真偽，卻被網友檢舉，忍不住發文抱怨。

琳妲昨（15日）在社群平台哀怨地表示：「繼小A辣之後，第二支黃標獻給襄了，一定是因為摸了珍奶，阿就真的珍奶啊，酸民是在？？？」同時上傳與巫苡萱、林襄的泳裝辣照，波濤洶湧的畫面讓網友看得血脈賁張，紛紛留言直呼：「三位樂天女孩好美」、「這是最強的組合」、「林襄真香」也有人替琳妲打抱不平：「酸民就是吃不到才酸啊」、「真的覺得很多黃標的理由都很無言」。

原來琳妲上月31日在YouTube頻道邀請林襄當嘉賓，因為很多人懷疑林襄隆乳，決定用手戳她的胸部驗證，想不到觸感很軟，琳妲不解地反問：「到底誰說你是假的？」林襄透露一堆自稱專業醫美人員的網友，發文抹黑她的胸部絕對是假的，「我真的還考慮說要不要去拍X光片，出來驗證一下。」

事實上，林襄曾在YouTube拍片透露想去做縮胸手術：「我真的很希望自己可以胸部小一點」因為發現只要胸部豐滿點，就容易只被關注身材，結果反被《Dcard》女網友砲轟：「靠露胸的人說希望胸部小一點」、「這種假掰的比直接承認賣奶的還令人反感」、「出寫真桌曆都是滿滿的奶，還一直強調不想靠奶紅，好好笑。」