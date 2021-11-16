瑞基(4171)前3季EPS 7.49元已超越去年全年度，今日股價以平盤開出後，盤中一度衝至83.2元，漲幅在5%以上。瑞基進行內部組織升級，2022年也訂定策略將朝人病新冠檢測、畜產及伴侶動物及精準醫療三大方向持續發展。

因應未來事業方向，瑞基進行內部組織升級，2022年將朝三大方向持續發展。人病新冠檢測方面，疫情趨緩的國家，常態性的PCR檢測應用擴大，未來包含搭機陰性證明、居家快篩後仍須PCR驗證、與特殊場域進出陰性證明等，預期檢測需求將持續成長。目前瑞基積極進行日本、巴西新市場醫材進口等申請，有望於2022年有進展。

另外，畜產及伴侶動物方面，因新冠疫情爆發，產業對於核酸檢測(PCR)應用之接受度大為提高，2022年預計將建立更多產品應用說帖，持續透過與各地代理商線上會議、線上研討會與線上展會等形式，深耕動物健康管理市場，預計將開發巴西與巴拿馬等中南美洲新市場。

除持續人病與動物市場發展之外，瑞基將延續精準醫療方向，整合外部資源，以建立商業合作夥伴等模式，積極拓展精準醫療的次世代定序(NGS)相關領域的應用。

瑞基前三季表現亮眼，成長動能主要來自新冠檢測相關產品，佔總體營收75.4%。主要市場來自東北亞，佔總體營收42.34%，較去年同期成長2.8倍，其中台灣因五月爆發疫情，政府調整防疫策略後，日常PCR檢測市場大幅成長，台灣單一市場同期成長近3倍；東南亞市場佔總體營收38.13%，同期成長1.4倍。

瑞基第3季合併營收2.82億元，較去年成長51.7%；歸屬於母公司稅後淨利為1.1億元，年成長超過六成；EPS為2.64元。累計前三季合併營收7.9億元，年增38.1%；歸屬於母公司稅後淨利為3.13億元，同期成長近九成；營業毛利75%，EPS7.49元，超越去年全年。