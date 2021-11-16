帝寶(6605)導入SAP S/4HANA，全新ERP助其打通生產、銷售、庫存、財務等營運流程，將40多年來累積數10萬筆物料及模具資料數位化管理，大幅優化跨部門協作與產銷協調效率，擴大製造產能、加速產品交貨。

帝寶多年來投身車燈研發與製造，專攻少量多樣客製化生產模式，以快速回應市場變動，目前自有品牌DEPO車燈銷往全球高達200多個國家。隨著去年營收突破150億元、事業版圖加速擴張，亟需一套支持企業永續經營的ERP系統，加速數位升級，以強健營運管理及生產製造實力，滿足少量多樣的汽車零件製造業態需求。

帝寶創辦人暨執行長許(余又)銘指出，汽車售後會有各種維修、保養的需求，如44年前創業時，製造的第一款車燈至今還在生產，加上現在一年有上百款的車燈需求，不斷開發新模具，累積3、40萬筆物料、10幾萬筆模具的資料量。過去產線上工時紀錄、機台運轉、作業報表全部仰賴人工抄寫與回報，現在SAP系統完整端到端串接各端，直接省去50％報表填寫時間，提高自動化程度，大幅提升資料準確度。

帝寶將以SAP S/4HANA為企業核心架構，持續強化創新研發能量，開發具感測能力的新款車燈產品，並拓展OEM市場訂單，進一步搶攻電動車、自駕車商機；另一方面，帝寶也打造智慧工廠，在新落成工廠導入多元智慧聯網設備，將生產數據彙整到SAP系統，完整掌握生產流程，持續優化產銷效率，快速回應市場變動。