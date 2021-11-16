台灣指數公司新編「台灣友善環境指數，即日起已於盤中即時發布。該指數成分股依規則每年12月定期進行成分股審核，成分股檔數不固定，最新指數權重前十大成分股為台積電、富邦金、聯發科、聯電、台達電、和泰車、開發金、台泥、統一及國泰金。

台灣友善環境指數以上市櫃普通股為指數母體，篩選通過流動性檢驗者，運用台灣指數公司與由台北大學商學院、台灣永續能源研究基金會合組之「企業永續發展研究中心」合作設計「台灣永續評鑑-友善環境模組」，進行四道指標篩選，選取上市櫃公司面對環境永續風險與機會之績效較佳者為指數成分股。

第一道篩選非財務資訊揭露度高之公司，即納入已編製最近年度企業社會責任或永續報告書，並於每年9月30日以前上傳至公開資訊觀測站之上市、上櫃公司。

第二道篩選友善環境表現較佳之公司，即納入友善環境評分達前30％之上市櫃公司。

第三道篩選則是運用評鑑模組之重大性事件評估機制，每季定期按企業發生重大性事件之嚴重性、採取因應措施進行扣分計算，評定上市櫃公司是否列為觀察名單或黑名單，若為黑名單則剔除。

第四道篩選則為提升指數的長期投資績效穩定性，採用投資因子增益（Enhanced），選取品質、價值、規模、動能因子，搭配友善環境評鑑結果（友善環境因子），調整成分股自由流通市值權重；以期指數化投資能兼顧友善環境及投資回報。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，台臺灣友善環境指數自2018年12月至2021年10月累積報酬率為110.38％、2020年殖利率4.9％，表現均優於證交所發行量加權報酬指數（89.29％、4.32％）、台灣全市場報酬指數（97.84％、4.34％）。

指數成分股依規則每年12月定期進行成分股審核，成分股檔數不固定；每年3、6、9月定期進行重大性事件審核。依最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股為台積電、富邦金、聯發科、聯電、台達電、和泰車、開發金、台泥、統一及國泰金。

依據國際機構ETFGI統計，截至2021年8月底，全球ESG之ETF、ETN等資產規模達3270億美元，2021年前8月累計吸引資金淨流入達1087.3億美元，相較去年同期呈現倍數增長，顯示全球ESG指數化投資正蓬勃發展。

台灣指數公司表示，台灣友善環境指數為環境永續表現較佳的上市櫃公司組成之投資型標竿指數，未來可望協助發行機構或資產管理機構進行各類指數商品設計或投資應用，提供簡化投資人參與永續投資的便利管道。