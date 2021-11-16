響應世界早產兒日，新北市政府於17日下午5時30分起在新月橋、碧潭吊橋、淡海情人橋三處著名地標，透過串聯點亮紫燈，喚起民眾關注早產防治及健康照護議題。

國民健康署2020年出生通報統計，每10位新生兒就有1位是早產兒。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局說明，紫色為早產兒代表色，為紅色與藍色調和，映射出早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對的煎熬。新北市關注早產兒議題，2019年起攜手財團法人早產兒基金會，領先全國辦理早產兒個案管理計畫，至今已提供服務超過800名，經追蹤照護超過85％掌心寶貝體重可達正常，並協助76名發展遲緩接受早期療育服務。

國民健康署2020年出生通報統計，未滿37周出生佔10.5％，即每10位新生兒有1位是需要更多醫療照顧與追蹤的早產兒，衛生局長陳潤秋表示，早產是新生兒死亡最常見的直接原因，因器官未成熟易伴隨健康問題及合併症，也是發展遲緩高危險群，需要社會及醫療體系更綿密的照顧，新北市早產兒個案管理計畫將極低出生體重早產兒（小於1500克）全面納入關懷網絡，由個案管理師提供早產兒至矯齡2歲個別化及系統性醫療照護追蹤，協助父母獲得照顧早產兒知識、技能與服務資源，以降低早產兒併發症或死亡風險。

陳潤秋說，新北市將預防早產服務往前延伸至孕期、產後全程照護，結合「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷網絡」，由31家產檢院所及新北市助產師助產士公會，透過孕期至早產兒連續照顧服務網，提供正確孕產婦衛教資訊，進而減少孕期及生產風險，掌握孕期健康預防早產發生。