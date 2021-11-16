高雄前鎮漁港驚見浮屍！有船員開船行經前鎮漁港靠近漁市場南邊海域時，發現一具男浮屍，趕緊通報警消人員到場處理，死者身上無相關證件，但口袋裡有一張從澎湖回高雄的機票，依照機票確認身分。
一名韓姓男子16日上午10時，開船行經前鎮漁港靠近漁市場南邊海域時，發現一具男浮屍，趕緊通報警消人員到場打撈，由於死者身體無明顯外傷，左手有刺青，無任何證件，警方靠著身上一張從澎湖回高雄的機票來指認，死者為一名56歲的駱姓男子，員警派員於現場管制，並依程序報驗。
高雄前鎮漁港驚見浮屍！有船員開船行經前鎮漁港靠近漁市場南邊海域時，發現一具男浮屍，趕緊通報警消人員到場處理，死者身上無相關證件，但口袋裡有一張從澎湖回高雄的機票，依照機票確認身分。
一名韓姓男子16日上午10時，開船行經前鎮漁港靠近漁市場南邊海域時，發現一具男浮屍，趕緊通報警消人員到場打撈，由於死者身體無明顯外傷，左手有刺青，無任何證件，警方靠著身上一張從澎湖回高雄的機票來指認，死者為一名56歲的駱姓男子，員警派員於現場管制，並依程序報驗。
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