在人手一杯手搖飲的時代下，使用替代性吸管意識愈來愈高，但「玩艸植造」團隊認為，現今的替代性吸管有不便利、價格貴等缺點，團隊決定從植物中找尋適合製作吸管的材質，還試過空心菜、蔥，經過嘗試選擇「蒲草」，還在宜蘭「種吸管」，團隊研發的「蒲草吸管」獲得環保署「2021年度循環經濟績優企業」大獎，並得到最高榮譽的「雙星獎」。

雖然獲得環保署大獎肯定，但今天（16日）玩艸植造共同創辦人洪誠孝說，我們的吸管要去申請環保材質的認可，卻不符合規定，因為要被認定為環保材質，必須與其他可分解吸管一樣，提出射出成型等流程，但蒲草吸管沒有防水膜、沒有塑膠材質比例，「環保到不能變成環保吸管。」

宜蘭市公所採購10萬元的蒲草吸管，將分送到市場、攤商使用，市長江聰淵（左）希望店家或業者也可以嘗試使用。（李忠一攝）

洪誠孝原本在檢驗公司以及多家機構擔任業師，2017年時，他思考很多替代性的環保吸管都必須有所妥協，有些雖然很天然，但價格貴，或者使用不方便，替代性吸管要兼具環保、經濟、便宜，以及便利性，應該是一次性、可隨手亂丟。

洪誠孝坦言，他提到的吸管條件其實是很違和、很挑戰，但他還是與團隊著手去嘗試，尋找各種內部中空的植物，試過用空心菜、蔥來做吸管，但蔥味道很重，並不適合做吸管。

洪誠孝前往東南亞發現蒲草，這種水草台灣也出現過，東南亞地區是民眾在路邊採摘直接使用，雖然方便卻不符合食品標準，必須有自動化方案，經申請專利成為全球第一家自動化的廠商並計畫性在台灣栽種。

雖然蒲草不適合生長在北回歸線以北地區，但玩艸植造在台灣找到蒲草種源，在宜蘭冬山鄉找到適合的實驗田區，最後順利讓蒲草順利成長，還與農民契作，與水稻田相比，種蒲草成本低、供水量少，收成時間可長達1到2個月，也因不能使用農藥或除草劑，能復甦田間生態系。

成長到2公尺高的蒲草，會取中間段製成3至4支、每支約20至22公分的蒲草吸管，洪誠孝說，蒲草吸管就是植物本身加上消毒，沒有揉合塑膠，「蒲草本人就是長這樣！」

宜蘭市公所特別採購10萬元蒲草吸管，今天市長江聰淵說，蒲草吸管將分送市場、攤商，以及宣導上使用，希望環保與經濟能相互結合，也期盼企業、店家可以嘗試，思考可將使用的吸管部分或全部改為蒲草吸管。

洪誠孝說，大量採購的蒲草吸管一支約0.7元，日後具規模後可成為替代性吸管最經濟的項目，也盼鄉親能看到小吸管背後的大循環。