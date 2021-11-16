員警將蕭男上銬逮捕。（警方提供）

通緝犯練出六塊肌 仍不敵訓練有素員警

新北市39歲蕭姓男子擔任水電工，平時酷愛健身，練就一副令人稱羨健美身材，目前因毒品案通緝中，本月14日在板橋區遇保安警察大隊員警盤查，蕭男拔腿逃逸，跳下湳仔溝躲進涵洞，甚至露出六塊肌、持螺絲起子與員警對峙，但最後仍遭制伏。

保大員警14日下午在板橋南雅西路、館前西路口盤查蕭姓男子，蕭男先謊報弟弟資料，突然丟下隨身背包，拔腿往板城路狂奔，員警立即追趕，並由熱心民眾騎車協助追捕，追至湳仔溝觀景平台，另有熱心民眾示意蕭男已跳下湳仔溝，員警二話不說，跟著跳下搜尋。

員警搜尋約30分鐘，仍未發現蕭男身影，突見蕭男從涵洞探頭觀望，遂立即涉水追趕，蕭男躲進板城路工廠內，見無處可逃了，隨手拿起工廠內螺絲起子抵住自己脖子，威脅員警不要靠近，員警趁機持警棍打落螺絲起子，在大聲喝令之下，將體格壯碩的嫌犯壓制上銬。

警方在蕭男背包查獲安非他命2包及吸食器，訊後依毒品通緝、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

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