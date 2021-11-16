60餘歲葉姓婦人日前接獲詐騙電話，騙徒說她涉嫌刑案，需要監管帳戶等等。葉婦不察，在兩次被騙新台幣80萬元後覺得有異，於是向警方報案。楠梓警方將計就計，在騙徒約葉婦第三次取款時，在葉婦的家埋伏逮捕16歲周姓少年車手。

葉婦於11月11日向楠梓分局翠屏派出所報案，指有人說她涉嫌洗錢，還跟她約定要於11月12日下午第三度取款，警方得知後，立即組成專案小組。11月12日下午1時許，詐騙集團果真又致電婦人，要求取款。

葉姓婦人佯稱答應配合取款，此時專案小組人員隨即於周遭埋伏，待詐騙集團成員現身面交取款，待取完款後，嫌疑人轉身離開之際，員警們立即上前壓制逮捕周嫌。

16歲周姓少年受僱於詐騙集團，並從桃園搭乘高鐵南下高雄面交取款；周少只負責第三次取款，前兩次取款是另一名嫌疑人。警方發現周姓少年光褲子就穿了3件，研判是為了變裝之用，但周姓少年辯稱是他會冷，所以穿多一點。周姓少年還說，他是受雇於他人南下拿東西，並非車手。

警方詢問後依法移送少年法院偵辦。法院審理後，將周姓少年責付給其父親帶回管教。