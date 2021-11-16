台大婦產科醫師施景中曾分享「神佛級停車」照片，指出血液科醫師「周叔叔」為了方便他進出，總是將車子貼著牆壁停靠。而施景中昨又發文透露，昨天接生完6個孩子準備回家，卻發現周叔叔的車還在，且仍是貼著牆壁停車，讓不少網友看了超感動，一名自稱是台大醫護人員的網友也透露「周叔叔」這個稱呼的由來，引發網友討論。

施景中昨在臉書發文表示，早上8點左右到醫院，接生了6個寶寶，到了晚上9點準備離開醫院，到停車場開車的時候卻發現「周叔叔」的車子還在，一樣非常謙卑的緊貼著牆壁停車。

施景中指出，先前詢問周叔叔為何要把車子緊貼著牆壁停車？周叔叔當時回答說「因為我隔壁停的是一個很忙碌的婦產科醫師，我把位子讓開，讓他可以隨時衝進衝出。」讓他聽了很感動，也謝謝周叔叔與其他忙碌辛苦的同仁們。

施景中透露，在家還沒有洗完自己的碗筷，手機竟然又響起，說是有位孕婦需要緊急剖腹產，他連忙丟下手中碗盤趕緊換衣服衝到車庫，結果醫院又打來說胎兒心跳恢復正常了，差一點他就要去接生第7個寶寶了。

不少網友看了感動直呼，「善心人默默付出，小細節最暖心」、「希望台灣能多點像周醫師這樣的活菩薩」、「好有畫面，施P衝進衝出，跟這麽暖的同事當停車位鄰居，感覺也好溫暖喔」、「感謝有你們這些人間菩薩」、「周叔叔真的人超好」。

另有一名自稱在小兒科工作過的醫護人員表示，周叔叔這個稱呼的由來，據說是因為周叔叔的小孩太久沒有看到爸爸，不小心脫口而出，稱呼他為叔叔。

而周叔叔其實是台大醫院血液科醫師周獻堂，施景中先前就曾發文透露，他半夜一點多接生完小孩準備回家，卻發現周叔叔的車還在醫院停車場，可見他還沒下班回家，他曾詢問對方為何加班到這麼晚？周叔叔則回說「不忍那些罹患血液疾病的小孩，因為診斷的拖延，而延後處置，所以總是盡他所能，假日加班也在所不惜。」