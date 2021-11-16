大陸澎湃新聞日報導，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年接受陸媒採訪，分析大陸對地方政府和企業的改革，與近來中國整頓教培（補教）、房地產等幾大行業意欲何為、中國下一階段的發展動向如何表示，中方成就是巨大的，但還有很長的路要走。可持續的發展，不是靠壟斷，也不是靠「割韭菜」就能割成的，只能來自改革。所以改革還是要務，發展還是硬道理。下一步是要結合「共同富裕」來進行行政體制改革。

鄭永年指出，近年來大陸國家深入推進供給側結構性改革，結合當前全球經濟環境和中國的「十四五」規畫，是他最近特別關注的問題，也就是中國下一步將如何改革？中共十八大以後，中國的改革跟十八大之前不一樣，其中主要的一點是要頂層設計。明年即將召開中共二十大，整個頂層設計還會繼續。中國那麼大的國家，改革要統籌進行，不能零敲碎打。

上個世紀80年代的改革動力很足，窮則思變，當時大家很「餓」，非常努力往前跑，現在改革40年了，有的人吃得很胖，走不動了，也就是既得利益已經產生。要平衡既得利益，應對國際環境的變化，需要改革的頂層設計。

但抓手呢，誰來改革？從上個世紀80年代以後，中國的兩個改革主體，一個是地方政府，另一個就是企業。最好的頂層設計做好了，誰來做？就要他們來做。接下來也就是說，這兩個主體怎麼改革的問題。

他認為，一方面，新一輪的行政體制改革勢在必行，到了十八大，大部制改革基本完成。下一步行政體制改革怎麼形成？要結合現在提出來的「共同富裕」。按照預測，「共同富裕」會成為第二個百年、也就是黨的二十大主題詞之一，其中一個重要議程。中方要結合「共同富裕」來進行行政體制改革。

鄭永年觀察到，十八屆三中全會提出，「更好發揮政府作用」。這必須通過最新一輪的行政體制改革，為市場發揮主體性作用創造條件。深化行政體制改革，優化營商環境，要堅持市場化、法治化、國際化原則，需要協調好行政體制。

鄭永年強調，大家總是說自己是小市民，還真的是小市民，因為中國的統籌是以城市為基礎的。他居住在深圳，到了廣州，他啥也不是。統籌是非常重要的，統籌主要針對社會保障、醫療、教育、公共住房這幾大領域，要是做好了，有利於促進共同富裕，完善社會保障機制。如果做不好，中產階層也得不到制度性的保障。

再看城市之間的不平等到了什麼程度？過了一條馬路，深圳的房價跟惠州的房價相差好幾倍，這是因為行政分割。所謂一線、二線、三線城市，實際上是人為的，是行政建制造成的，要促進城市的公平發展，必須通過行政體制改革來進行。

鄭永年說，另一個改革主體是企業。這段時間對教培、房地產等幾大行業整頓，是為了反壟斷，強調發展中小型企業，歸根結底是要實現共同富裕，壟斷無助於科技發展，無助於中小企業的發展。

美國是典型的資本主義國家，也要反壟斷。中國反壟斷之餘，還要思考，民營企業怎麼發展？國有企業、民營企業、國有民營互動的企業，這三種類型的企業怎麼改革？現在光反壟斷還是不夠，怎樣營造有利於中小型企業健康發展的生存環境，金融改革怎麼進行，如何實現可持續發展等等，都是執政黨進入第二個百年需要解決的問題。