雲朗觀光集團旗下雲品(2748)攜手寶元紀打造的新宴會品牌「蘭克斯特」（Lancaster House）將於明年1月試營運，為搶攻台中豪宅社交宴會商機，開幕首季將由米其林三星主廚陳偉強進駐，主打米其林星級包廂桌菜及私廚外燴，並在1月底除夕夜推出圍爐宴恭迎首批賓客。

雲品指出，據台中房產業者觀察，台中豪宅圈請客吃飯的比例較台北高，其中在豪宅內或外部宴會廳的平均每月預約使用率，更較台北高出達2倍之多，形成台中豪宅市場獨有的私宅宴會特殊文化。

雲品總經理丁原偉指出，台中雖有米其林指南，但評鑑中卻沒有星級中餐廳，評價最高的中餐廳僅獲米其林餐盤推薦。以台中的宴客社交習性、生活品味與消費力而言，認為中部地區必須引進米其林三星料理。

因此，「蘭克斯特」將邀請獨霸米其林三星4年肯定的台北君品「頤宮」中餐廳主廚陳偉強開幕後進駐3個月。丁原偉表示，希望能為台中餐飲市場激盪出更多火花，也期待能讓台中中菜餐廳一起提升，更能專攻中部地區的米其林星級料理與私宅外燴料理服務。

雲品指出，「蘭克斯特」瞄準台中高端消費社交宴會市場，為滿足朋友聚會、宴客所需高公設比格局設計，規畫3間獨立廂房推出包廂桌菜，除能擁有專屬服務與空間外，也讓用餐更具隱密性，包廂用餐方式採以套餐形式，6人以上即受理預定。

同時，因應近年除夕夜外出用餐已成新趨勢，「蘭克斯特」亦將在試營運期間於大宴會廳推出「除夕圍爐宴」，由台北君品廚藝團隊與服務團隊主理五星級飯店料理菜色。欲享受私密用餐的賓客亦可選擇獨立包廂提供桌菜模式，可享受米其林三星主廚陳偉強的私廚級服務。

「蘭克斯特」為雲品第3處委託經營據點，透過宴會平台「君品Collection」接單，主打「做一日莊園的主人」，並引進台北君品米其林三星服務團隊與廚藝團隊的頂級服務，鎖定中台灣的高端餐飲客群、挑戰台中宴會桌價新高，預估年營收貢獻可望超過1億元。