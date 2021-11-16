連鎖速食店麥當勞之前因為航運塞車，一度停賣薯餅，讓大批消費者哀號，現在又傳出有些改裝後的麥當勞為了精簡菜單，停售蘋果派、麥香雞、大杯玉米濃湯等熱賣商品，同時取消內用，再度引起消費者討論，紛紛大喊「蘋果派和麥香雞停賣，搞不懂」、「不賣蘋果派太爛了吧」。

有些麥當勞因為精簡菜單，停賣蘋果派、麥香雞等商品。(翻攝自麥當勞官網)

一名網友日前在PTT發文指出，常去的麥當勞政大店改裝完後，裝了自助點餐機和取消內用，已經讓他覺得夠爛了，沒想到店裡還停賣麥香雞、蘋果派、大杯玉米湯、長堡等熱門商品，原以為只是暫時的，但聽店員說才知道是因為該店要「精簡菜單」，所以暫時不賣一些東西，以後也不知道會不會恢復，讓原PO很傻眼「這是在cost down(降低成本)嗎？連麥香雞這種熱賣的都不賣是怎樣？」

文一PO出後，不少網友也回應，好幾間麥當勞都是這樣，趁機整修改裝，然後內用區砍半、精簡菜單，「科技大樓的好像也把內用停掉了」、「我這邊是整修完少了一層和廁所不見了XD」、「昆陽店也是精簡菜單」、「萬芳醫院的也是呀」、「玉米湯一定熱賣品阿，尤其天氣冷了，一定更好賣」、「政大店這種有學生族群的地方，打死都不相信玉米湯會是冷門品項，大概是賣太好覺得壓縮到高價物的利潤，故意停的吧」、「以前有政大老師是午餐必吃麥當勞的，而且不開放2、3樓，是要學生去哪吃？」

還有人表示，「超級氣的！早上特別想吃鬆餅跟經典大早餐都沒賣，爛死了」、「居然沒有蘋果派！我大驚」、「南港店停止內用又精簡菜單，然後說玉米濃湯只有小杯沒有大杯，傻眼」、「有遇過把1+1跟便宜菜單都藏起來的」、「覺得難過」。

對此，台灣麥當勞回應，考量部分餐廳營運空間限制，故因地制宜調整菜單，目前麥當勞興隆、指南、忠孝八和南港餐廳，陸續進行菜單調整，指南、南港餐廳則不提供內用服務，請消費者見諒。