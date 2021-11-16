在近期美元持續走強的背景下，人民幣匯率指數不降反升、表現強勁。中國外匯交易中心15日公布資料顯示，上周，三大人民幣匯率指數全線上漲：11月12日，CFETS人民幣匯率指數為101.08，創2015年12月以來新高，按周漲0.25；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報105.25，按周漲0.1；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報99.49，按周漲0.28。

受美國10月CPI年增幅顯著超預期影響，美元指數近期連續走強。上周，美元指數最高觸及95.26，創下2020年7月以來的最高水準。

同一時間，主要非美貨幣走勢分化：歐元匯率周內創下1.1433美元／歐元的年內新低，周跌1.09％；英鎊上周跌出年內新低，全周跌幅0.64％。

人民幣匯率穩中有升，表現搶眼。除了CFETS人民幣匯率指數以外，人民幣對美元匯率呈偏強震盪走勢。11月15日，在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙一度收復6.38關口，日內分別最高觸及6.3783、6.3739。

業內人士認為，在超預期通膨資料帶動下，市場對美聯儲提前加息的預期明顯升溫，帶動美元指數連續走強。人民幣匯率未受美元指數走強的拖累，走勢穩健，主因在於出口強勁，且人民幣客盤結匯相對旺盛。