花蓮美崙工業區附近一排一層木造鐵皮連動式民宅本月1日慘遭火舌吞噬，雖無人員傷亡，但8戶人家家園面目全非，其中1戶為單親隔代教養，高齡67的林秀妹平時靠撿拾回收物扶養孫子，因家境坎坷，無力整建家園，當天亦前往打火的義消黃鼎淇見狀，今號招友人一同協助林婦清理家園，令林婦十分感動，感謝善心人士的善舉。

花蓮義消黃鼎淇今號召友人協助清理林婦火災過後的家園，讓她十分感激。（羅亦晽攝）

黃鼎淇說，自己當天有支援這場火警，輾轉得知林秀妹一人隔代扶養一名目前就讀高中的孫子，平時靠撿拾資源回收物維生，火災過後無力拆除殘破的家園，因此號招友人來幫她拆除。

花蓮義消黃鼎淇今號召友人協助清理林婦火災過後的家園，讓她十分感激。（羅亦晽攝）

花蓮美崙工業區附近一排一層木造鐵皮連動式民宅本月1日慘遭火舌吞噬，雖無人員傷亡，但8戶人家家園面目全非。（資料照／羅亦晽攝）

黃鼎淇接續說，大家得知林婦的狀況，毫不猶豫直接答應幫忙拆除，今天有宏帷建設有限公司、鼎立工程行、永鑫工程行、永興行及美崙獅子會等5個單位一起幫忙出力，盼在一天內清除完成，據一般拆除費用加上廢棄物清理價錢，此次費用約7、8萬，大家也都無償自行吸收，只希望林婦能早日重建家園。

林秀妹與孫子在火災過後，即住在隔壁鄰居家後面，暫時落腳，今早見一群善心人士替自己整理家園，十分感激。

民心里里長孫華祥說，其他受災戶目前基本上都已安置，有些和兒女同住，有些則住在鄰居家，不過這並不是長久之計，希望2、3個月能陸續復原家園，恢復以往生活。

社會處長陳加富表示，火災過後，社會處救助科已在第一時間前往關懷受災戶，針對需求做調查，會再因應個案個別需求提供協助，關於單親林婦，短期之內，看起來無法返回原住地重建家園，花蓮市公所事發後雖已進行初期緊急安置，針對中長期安置部分，社會處會列在其個人需求內，待充分了解後，會提供最完整的協助。