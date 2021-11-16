為落實永續金融，中租控股（5871）旗下中租迪和委託國際票券，統籌主辦免保證商業本票聯合承銷案，預計籌組之專款，主要用於太陽能發電專案建置設備或工程款支出，並首次另請外部第三方認證單位進行查核，取得公信。

繼今年6月，中租迪和首度發行新台幣42億元綠色債券，8月首度發行新台幣20億元「永續指數連結商業本票」之後，本次再度採行連結E（環境保護）、S（社會責任）、G（公司治理）精神，籌備發行商業本票，未來將依據中租控股之企業責任報告書內容檢視相關指標表現，可獲得優惠的合作條件。

中租控股近年致力落實永續經營模式，降低企業營運對環境的衝擊，減少溫室氣體排放總量、增加投資新能源產業、以及提升太陽能建置總量，經過多年的深耕，在綠能領域營運規模逐年擴大。

中租控股暨中租迪和董事長陳鳳龍表示，中租從屋頂型電廠開始，逐步進入小型地面型，以及大型地面型案場。截至今年11月1日止，太陽能總案廠數有2541座，裝置容量已達830MW（百萬瓦），預計每年可減少550563公噸二氧化碳排放量，未來以每年太陽能電廠家數、裝置容量雙位數成長為目標。

中租控股長期推動E S G，在各方面績效顯著，日前再次入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」二項成份股，其中，道瓊永續世界指數拿下綜合金融類全球排名第四名；截至2021年，連續7年入選摩根史坦利（MSCI）全球永續指數成分股，今年並獲得MSCI的 ESG評級A級殊榮；6度入選台灣上市櫃公司治理評鑑排名前5%；連續7年名列公司治理100指數；連續3年獲選「台灣永續指數（FTSE4Good Index）」成份股，積極扮演社會公民的角色，獲得各界肯定。