今年以來本土疫情一度轉趨緊張，台股出現拉回走勢，且下半年大陸加強監管力道及恒大事件引發全球股市下跌，台股受外部因素干擾，行情轉為高檔震盪整理格局，根據投信投顧公會統計，10月台股基金定時定額扣款筆數、人數及金額，較去年底分別成長8.7％、8.7％及6.9％，凸顯長期看好台股表現下，投資人對持續採用定時定額策略投資意願高。

觀察台股基金一般型定時定額扣款金額表現，計有12檔基金今年以來扣款年成長率超過50％，受投資人青睞，成長率前十名中，有8檔基金今年以來報酬率超過四成，表現相當亮眼。日盛投信台股基金投資團隊表示，美股再創高點，台股同步跟進這波多頭表現，近期在利多題材帶動下，台股資金回流，買氣回籠。

台灣10月出口年增率仍維持24.6％高增長且連16紅，首度跨越400億美元大關，財政部樂觀預估年底採購旺季屆臨，可望維繫外銷動能，有利於支撐台股表現。此外，就投資價值而言，台股企業獲利大幅躍升，證交所公布大盤本益比僅15倍左右，歷史區間中下緣，建議可趁股市低檔逢低布局。

台股今年以來交出上漲18.9％好成績，連帶台股基金績效表現亮眼，投資信心隨之增溫，目前進入產業旺季。日盛投信建議，透過優質台股基金參與行情，單筆投入進場點不易掌握，在機會風險並存下，可採用定時定額策略投資，具風險分散、平均成本效果，若是積極型投資人，則可運用投信推出更加靈活聰明的升級版「日日扣」服務，更有助提升定時定額效果。