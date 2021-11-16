上星期開雲集團才發表Bottega Veneta創意總監Daniel Lee離任的消息，不到一星期再度公佈全新創意總監Matthieu Blazy升任的大好消息。

Matthieu Blazy在2020年即加入Bottega Veneta擔任時裝設計總監，同樣是破格獲得集團高層賞識一路提拔，而他在加入BV大家庭之前，曾在Raf Simons麾下工作達數年之久，也曾任職Maison Martin Margiela擔綱“Artisanal”系列及女裝設計，2014 年轉入Celine擔任高級設計師，這段背景與文化和前任總監Daniel Lee可說有著高度重疊，而Daniel Lee操刀三年的BV亦交出不俗的成績單，高層會選擇拔擢Matthieu Blazy的原因不言而喻。

其實近幾年開雲集團在選擇創意總監時，幾乎都優先考量品牌內部人選，而非過往的從別牌挖角設計師，如Gucci的Alessandro Michele、Alexander McQueen的Sarah Burton，都是從品牌內部破格錄取，只要你有能力，高層都看的見。

外媒WWD也以”Promote”這個字眼來表示Matthieu Blazy之前在品牌內的努力被看見，就可以知道時尚圈有多看重Matthieu Blazy的設計功力。

現在時裝界也在屏息以待Matthieu Blazy接手Bottega Veneta後的第一個時裝系列，首次的服裝系列發表預計於2022年2月正式與大家見面。