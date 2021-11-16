阿斯特捷利康公司與英國牛津大學今天表示，不到一年前，雙方共同研製的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗才首度獲得批准，迄今已向全球運送20億劑疫苗。

路透社報導，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）與牛津大學發表聯合聲明說，目前有15國在製造阿斯特捷利康疫苗（簡稱AZ），供應給超過170國。在世界衛生組織（WHO）支持的疫苗全球取得機制（COVAX）中，AZ是供應數量最多的一款。

瑞典與英國藥廠合併組成的阿斯特捷利康去年6月與印度血清研究所（Serum Institute of India）簽約，協助將疫苗產量倍增至20億劑。就數量而言，印度血清研究所是全球規模最大的疫苗製造商。

這款ChAdOx1 nCoV-19疫苗的品牌名稱是Vaxzevria與Covishield，曾因其有效性數據、供應狀況以及與罕見血栓病例的關聯性而面臨諸多挑戰。

阿斯特捷利康曾承諾在疫情期間以成本價出售疫苗，但上週表示，在全球學習如何與引發COVID-19的冠狀病毒共存時，公司將開始從疫苗賺取小幅利潤。

不過，阿斯特捷利康的執行長索利歐（Pascal Soriot）保證，低收入國家將可持續在非營利的基礎上取得疫苗。