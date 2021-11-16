2020年12月火箭送走當家球星哈登(James Harden)，迎來控球後衛沃爾(John Wall)，而在去年沃爾為火箭出賽40場，有20.6分6.9助攻1.1抄截成績，但之後因傷勢影響導致本季至今都還未上場，而在接下來兩賽季他薪水達9170萬美元，幾乎與麥可喬丹(Michael Jordan)公牛時期薪水總額約9174美元持平。

Just four years ago, John Wall was averaging 23 points and 11 assists, and played in 78 season games 🧐



Which side surprises you more - Wall or Michael Jordan? 🤔 pic.twitter.com/fjr6naLIsZ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 16, 2021

沃爾本季薪水也排在聯盟前列，大約有4430萬美元，僅少於柯瑞(Stephen Curry)的4578萬美元，與哈登也幾乎持平，比新加入湖人的韋斯布魯克(Russell Westbrook)還要多，對於火箭來說這是一筆相當沉重負擔，今年9月據ESPN記者麥馬漢(Tim MacMahon)報導，火箭曾打算交易他，畢竟球隊漸漸要以年輕球員為主。

不過當時薪資專家馬克斯(Bobby Marks)就認為要把沃爾交易掉非常困難，目前沃爾和火箭還有兩年合約，分别是4430萬和4740萬美元(球員選項)，他覺得過高的薪水會造成交易上的阻礙，另外就算沃爾能復出，身體健康程度也是大問題，過去四年他只打了113場，這恐怕會讓聯盟其他球隊卻步。

火箭本季至今戰績1勝13敗(11月16日再輸灰熊)，目前以伍德(Christian Wood)、傑倫格林(Jalen Green)、凱文波特(Kevin Porter Jr.)、戈登(Eric Gordon)、泰特(Jae'Sean Tate)為主軸，也找來老牌控球奧古斯丁(D.J. Augustin)，未來可能繼續栽培年輕球員，而外界認為沃爾沒意外將會執行球員選項，把這份合約履行完畢。