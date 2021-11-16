蔡英文總統今天接見「傑出工程師」獎章得獎人表示，工研院電光系統所副所長駱韋仲今年協助工研院和美國UCLA簽署MOU，強化台美AI晶片合作，此次獲獎可說是實至名歸。對於年底公投，她也要拜託大家用國家整體發展的角度，為台灣的未來做出最好、最適當的決定。

蔡英文今天接見「社團法人中國工程師學會110年度各項獎章得獎人」時指出，這幾年，因為面臨極端氣候的挑戰，如何打造具有韌性的基礎建設、守護民眾生命財產的安全，是當前最重要的目標。

她指出，這次獲得「傑出工程師」獎的水利署長賴建信，在今年初的旱災考驗中，帶領水利署同仁，結合民間的力量，夜以繼日地鑽井、找水、調水，全力開發緊急使用抗旱水源。她也實際去現場視察抗旱工程好幾次，真的很辛苦，「感謝賴署長的努力並恭喜獲獎」。

今年得獎人有好幾位優秀的工程師，蔡英文表示，大家專攻的領域都很有前瞻性。工研院電光系統所駱韋仲副所長，投入半導體先進封裝研究，已經超過20年。今年，駱韋仲更協助工研院和美國UCLA簽署MOU，強化台美AI晶片合作，這次獲得「傑出工程師」獎，可說是實至名歸。

她也提到，「優秀青年工程師」獎的得主，電信研究院網路管理所研究員王則涵，專攻高速寬頻研究，協助提升網路管理系統，對於台灣邁向5G世代，提升數位競爭力，有很多的貢獻。

蔡英文強調，每一位得獎人的努力，都讓台灣的工程領域不斷進步發展，真的非常感謝大家的付出。這幾年來，受到全球疫情和供應鏈重組的影響，政府把握機會，協助國內產業轉型，加速推動外商、台商回流，台灣的經濟也在國際逆勢中展現強勁的韌性，今年的經濟成長率有機會達到6.01％，這是11年來的新高。

對於12月18日的公投，她表示，對台灣的能源轉型、供電穩定、國際經貿布局，以及民主政治發展，都會有非常深遠的影響；這次的結果，沒有誰輸誰贏的問題，只有台灣的未來要走向哪裡的問題，她拜託大家用國家整體發展的角度，一起冷靜、理性的思考，為台灣的未來做出最好、最適當的決定。