疫情指揮中心宣布，接種2劑高端疫苗後，有需要赴美國的民眾，可至醫療院所「混打」國際認證的疫苗，引發「白挨針」爭議；對此，高端昨回應，第三針是未來趨勢，也請密切注意高端國際認證進度，聽完高端的回應，前綠委沈富雄大罵，厚顏的部長，無恥的高端。

沈富雄今（16日）在臉書發文表示，衛福部長陳時中一手遮天，把「重打」硬說成「混打」，迄今毫無歉意，並說成是為了方便出國的變通辦法，聽起來「依稀」是德政一樁，讓人欲嘔不已。

對於高端的聲明，沈富雄分為兩部份痛批，首先，對要出國的人：高端說因為病毒頑強，打完兩針後，需打第三針「加強」劑，己成全球趨勢云云。沈富雄直言，這是什麼話，不但沒有片語隻字的抱歉，而且硬是把通關所需的兩針「重打」，輕描淡寫移花接木地說成第三針的「加強針」！

沈怒轟，高端別再裝傻，扮無辜了，是重打兩針，不是補強一針！是為了去美國通關，不是為了無病強身，高端企圖瞞天過海的可惡程度比陳時中尤有過之，「我滿腔怒火，不知用何形容詞罵你，才能稍洩國人之憤」。

至於已打高端疫苗而不打算出國的人，高端提醒「要密切追踪國際認證的進度」，沈稱，言下之意算是對自己有信心，對接種者加油打氣，其實是廢話一篇！沈感嘆，有如此厚顏的部長，就有如此無恥的廠商，官商交相賊，高層不做聲，這是什麼世界？何等國家？