疫情指揮中心宣布，接種2劑高端疫苗後，有需要赴美國的民眾，可至醫療院所「混打」國際認證的AZ、莫德納、BNT疫苗。對此，台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪直言，當初推高端時就應該料到有今天這種結果，「美國人的決定不奇怪，是我們自己沒認清楚事實在奇怪」。

陳佩琪15日在臉書表示，高端還沒上市前，就有人質疑打高端將來可能不能入境台灣人常去的某些國家，有次撇見某節目請了一位看似極為年輕的台大感染科醫師，主持人問他「很多人質疑打高端將來無法被國際認可和取得疫苗護照，就是沒辦法出國的意思」，當時他回答，「雖然高端是…，但打疫苗不是為出國用的」。陳佩琪說，他講的當然沒錯，但萬一有人要出國怎麼辦？

至於有人說打高端的人是基於某種政治信仰，陳佩琪說，或許有吧，但很多人是因當時疫情嚴峻，在沒疫苗可打之下，「不得不的選擇」，像很多印尼移工便是如此。她認為，當初推高端時，稍有sense（常識）的人都應該料到會有今天這種結果，試想美國連自己的novavax都還沒認證，哪可能認可別人家的疫苗？「美國人的決定不奇怪，是我們自己沒認清楚事實在奇怪」。

陳佩琪表示，指揮中心當初打針前就應該明白告知這些人，甚至讓他們填一份告知同意書 ，同時也要啟動高端重打或混打其他疫苗的實驗，而不是現在被質疑「白打」了，才隨口說說「我是幫他們找解決方法啊！」

陳佩琪也說，這種沒做過合格臨床試驗的藥物給予（叫人打第三或第四劑），叫「Off Label Use（指醫師此用該藥品，未遵照藥品仿單之指示說明內容）」，不出事則已，出事了，不管病人受損原因跟醫療處置有沒有直接關係，一旦被告上法院，幾乎沒辯解理由，「你Off Label Use，在法律上你就輸了」。