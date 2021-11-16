據大陸國家衛健委16日通報，前一日新增新冠肺炎確診病例22例，其中本土病例11例，7例在遼寧省大連市。由於近日大連本土病例大增，大陸國務院副總理孫春蘭已於12到15日赴當地指導防疫工作。不過，大連市衛健委主任趙作偉昨表示，大連本次疫情上升減緩，正在進入「平穩期」。

大陸遼寧省大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部16日通報，15日0時至24時，大連市新增4例本土新冠肺炎確診病例，均在密切接觸者和重點人群主動排查中發現。另有3例無症狀感染者轉為確診病例。包括莊河市某食品公司員工4人、金普新區某食品公司員工1人、莊河市大學城食堂員工1人、居住在甘井子區南關嶺街道的無業人員1人。

大連市衛健委主任趙作偉15日在疫情防控工作記者會上表示，大連本次疫情上升減緩，正在進入「平穩期」，總體風險可控，後續仍可能會有集中隔離旅館中少量陽性感染者和社會零星散發病例檢出。