中央大學新成立的「企業重整與破產法研究中心」發布台灣首次「消費者破產指數」（Consumer Bankruptcy Index CBI），調查顯示，整體國人的「消費者破產指數」偏向樂觀，顯見國內消費者對我國《破產法》、〈消費者債務清理條例〉相對陌生，觀念不足，對自身財務、債務規畫有加強需求空間。

這份首次調查的「消費者破產指數」共分為兩項次指數及六項分項指標，次指數部分包含「消費者破產風險指數」及「消費者破產認知指數」，前者又以「財務狀況、債務壓力及財務危機」作為分項指標。後者則以對「《破產法》、〈消費者債務清理條例〉（以下或簡稱兩法）之使用度、熟悉度及有效度」作為分項指標。各項指數分數區間為0～200，以100為中立值，以上者偏向樂觀，反之為偏向悲觀。

調查結果指出，總指數為111.94，其中「消費者破產風險指數」為159.82、「消費者破產認知指數」為64.07；進一步探討各分項指標分別為：「財務現況」為169.2、「債務壓力」為145.2、「財務危機」為165.05、「兩法使用度」為92.6、「兩法熟悉度」為15.95、「兩法有效度」為83.65。

綜合觀察調查報告，整體國人的「消費者破產指數」偏向樂觀，尤其以消費者財務狀況進行調查之「消費者破產風險指數」為相對樂觀，至於「消費者破產認知指數」則相對悲觀，顯見國內消費者對我國《破產法》、〈消費者債務清理條例〉相對陌生，對自身財務、債務規畫有加強需求空間。簡而言之，就是對於破產的觀念不足，缺乏相關概念。

中央大學企業重整與破產法研究中心主任鄭有為表示，隨著全球經濟發展及金融科技進步，驅動著生活消費模式日益智慧便利；然而，與此同時，貧富差距隨之擴大，尤其當消費管道更多元、支付更快速、資金財通更簡易時，帶來更多的誘因及先行消費，因此負債成為我國每位民眾必須面對的生活現象，值得高度重視與分析。

鄭有為提到，本次所發布的「消費者破產指數」調查報告，提供各界深入瞭解國內消費大眾之財務、債務及破產法制認知現況，從中更可發現，我國廣大的受薪、中產階級以及年輕、壯年族群，對其自身的財務、債務風險認知有強化的必要，且法規方面，必須優化國內債務清理與破產相關法制，以謀國家永續健全之未來。

中央大學表示，本次調查是由中央大學企業重整與破產法研究中心主辦，中央大學台灣經濟發展研究中心提供意見，並委託樂水智研民調中心進行調查。調查期間為110年10月12日至15日，以電話訪問、電腦隨機抽樣的方式進行，共完成1083位全國各縣市20歲以上民眾之訪問，在95％的信心水準下抽樣誤差為±3.04％。