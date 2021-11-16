亞力電機第三季、前三季合併營收及獲利均傳捷報，全面改寫同期新高，16日下午將參加元大證券舉辦線上法說會，說明第三季財報成果及公司未來營運方向。亞力表示，亞利未來市場拓展七大方向，鎖定軌道建設商機、半導體建廠商機、太陽能光電逆變器PV INVERTER、高效率通訊電源SMR、電動大巴充電設備、儲能設備及開拓國外市場。

亞力產品涵蓋配電盤、變壓器、電力電子產品、輸配電開關器材及機電系統工程，主要客戶在公用事業有台電、高鐵、台鐵、捷運、輕軌；高科技及大型產業客戶有台積電、聯電、美光、旺宏、中鋼、中油、聯華實業及長榮集團；通訊市場客戶則有中華電信、台灣大哥大及亞太電信。

亞力第三季合併營收達14.09億元、本業獲利1.15億元、稅前淨利1.27億元、本期淨利1.07億元、淨利歸屬母公司1.03億元、EPS從去年同期0.38元增加至0.46元。前三季合併營收40.21億元、本業獲利3.11億元、稅前淨利3.46億元、本期淨利2.93億元、淨利歸屬母公司2.84億元，EPS由去年同期1.18元增加至1.26元，改寫同期新高。

亞力主管表示，亞力今年第三季、前三季合併營收及獲利都比去年同期好一點的主因是訂單充足，接單大於出貨，轉投資事業獲利也比去年同期稍好。

亞力16下午將參加元大證券主辦線上法說會說明未來營運展望，其中對於未來市場方向，勾勒一、軌道建設的商機：政府為了提振國內景氣，前瞻2.0軌道預算高達2000億，亞力相關業務，如軌道車輛之充電設備、OCS、CTC與號誌控制等，也將針對此建設計劃爭取「新設」或「大量汰舊換新」之商機。

二、半導體建廠之商機：近年來連續在竹科、中科、南科及大陸等之半導體廠皆有極佳之業績，目前國內知名半導體大廠仍有擴大建廠之計畫，亞力已具備多家廠商合格供應商之資格，期待後面幾個案件，在亞力的努力下仍然可以有傑出的表現。

三、太陽能光電逆變器PV INVERTER：配合政府政策中容量30~60kW以上新產品陸續開發完成，國內外客戶皆已佈置完成，新興開發中國家亦有極大需求。亞力已成立綠能系統事業處，使產、銷、研及系統工程結合為一體，業績將有不錯的成長。

四、高效率通訊電源SMR：高效率新機種陸續完成，已符合電信業者5G/6G通訊電源系統之需求。

五、電動大巴充電設備：國內未來10年約有1.5萬輛電動大巴需求，亞力配合唐榮車輛科技，已在離島及本島開始建設直流充電樁，未來將迎合電動大巴直流充電設施之需求，繼續拓展市場。

六、儲能設備：儲能設備係採用鋰鐵電池搭配電力電子產品及重電設備形成儲能系統，可達到削峰填谷電能管理之目的及穩定再生能源系統的功能，未來深具發展潛力。

七、開拓國外市場：除強化國外現有經銷體系(歐美、東南亞、南非)，配合政府南向政策，針對東南亞等新興市場崛起，基礎建設需求殷切，亞力將成長經驗及具競爭優勢之產品及技術，如電力開關器材、模塑型變壓器、太陽光電逆變器∕儲能設備、電動大巴∕軌道車輛用充電器及系統整合技術，透過當地經銷代理或策略聯盟方式快速移轉，創造更大的商機。