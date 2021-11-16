隨東南亞國家的新冠肺炎確診病例下滑，逐漸走出疫情陰霾、政府陸續放寬防疫限制，製造業復甦且需求回溫，市場氣氛好轉，東協五國股市表現回揚，近三個月以菲律賓、印尼、泰國股市表現最亮眼，累計漲幅各9.97％、9.9％、6.51％，在全球主要股市名列前茅，帶動東協基金近三個月皆繳出正報酬佳績，超過半數基金漲幅逾6％。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，全球金融市場仍持續受到不確定性干擾，東協股市表現仍相對抗跌，隨東南亞地區疫情也隨著疫苗覆蓋率提升而趨緩，政府亦放鬆管制措施，外資也在過去一個月呈現流入。在經濟復甦趨勢延續、低基期效應下，加上第三季財報公布結果，科技業、銀行業表現普遍優於預期，且展望樂觀，評價有機會持續上升，基本面與企業獲利表現持續改善，東協股市後續行情仍可期待。

高浩偉指出，從個別區域來看，近期市場所關注的能源與原物料價格飆漲，對於東協各國的影響不盡相同，其中印尼和馬來西亞分別為煤炭及天然氣的出口國，因此反而將受惠於此波原物料價格的提升，不過印尼方面仍須關注政府降低加稅後對經濟復甦的影響。

產業部分，隨經濟復甦帶動全球原油與天然氣需求上升，能源價格料亦漲難跌，建議可關注泰國能源產業後續表現。金融與科技行業亦是可留意的板塊，包括印尼金融管局加速數位銀行審批，有助當電金融科技行業發展，且政府也持續以政策推動科技創新，亦可望吸引外資進駐。此外，經濟復甦使得銀行貸款增速加快，也有利後續財報表現，同樣可持續多關注。