高頻高速及車用等帶旺上游材料應用，達邁(3645)董事長吳聲昌看好PI產品前景，他表示高頻高速及透明PI多元應用，可望讓產業成長延續10年，隨著公司產品在車用等新興應用出貨日益放量，明年業績會比今年好，今天盤中股價強勢走高。

達邁長期專注在聚醯亞胺薄膜(PI)，產品主要應用在軟板、石墨片、高頻高速及顯示器，高頻高速時代來臨，且折疊機、電動車、AR/VR/MR等新應用興起，讓PI應用日益多元，亦讓達邁營運前景看俏。

吳聲昌表示，達邁有兩支硬翅膀布局，第一支翅膀是Fluomide for 5G，另一支翅膀為OPI for Foldable AMOLED，未來軟板材料就看兩個趨勢，一個是高頻高速PI，無論是5G或是未來6G，都在研究高頻高速PI如何做，另一個就是透明PI，例如最近很夯的元宇宙及電動車，其實元宇宙的VR、AR、MR等相關應用都已開始在運用中，只是常需要在特定場合或使用特定設備，未來這些設備可以運用在任何地點及各式各樣應用，可望衍生出龐大的商機，達邁已身在其中，並與客戶積極開發，甚至有部分進入量產產品，雖然元宇宙還有段路要走，未來普及時將是非常大的生意。

在車用部分，吳聲昌看好電動車電池PI Film應用，目前車用產品占達邁營收比重已達10%，隨著車用市場成長，預期明年比重將再攀升。

達邁110年第3季合併營收為6.49億元，季增10.74%，營業毛利為1.95億元，季增13.3%，單季合併毛利率為30.15%，季增0.69百分點，稅後盈餘為8287萬元，季增9.08%，單季每股盈餘為0.63元；累計前3季營業毛利為5.86億元，年增9.74%，合併毛利率為31.96%，年減5.8個百分點，稅後盈餘為2.49億元，年減7.95%，每股盈餘為1.91元；累計前10月合併營收為20.12億元，年增24.44%。