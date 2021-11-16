憂鬱和失智是影響老年身心健康的兩大威脅，根據統計，台灣65歲以上每10人就有1人罹患憂鬱症，每12至13人就有1人罹患失智症，但容易被誤認為「老化」而錯失治療先機。醫師提醒，可以從「日常」「情緒」「認知」三面向觀察長者身心症狀，並透過「身動」「腦動」「互動」遠離失智和憂鬱。

國人平均壽命逐年增加，但不僅要活得久，還要活得健康快樂！董氏基金會董事長張博雅指出，隨著年齡增長，可能對生活變得越來越沒有信心，根據董氏基金會2016年調查顯示，71至80歲老年人中，12.4％有明顯憂鬱情緒且需要專業協助。

台北榮民總醫院老年精神科醫師蔡佳芬指出，身體的孤獨和心裡的孤獨是不一樣的，一個人即使獨居，心理上也可能不孤獨，反之亦然。一般可從「日常」「情緒」「認知」三個面向來觀察長者憂鬱，例如吃不下、睡不著、情緒低落、時常有負面想法、強烈罪惡感等。

而失智症同樣也需要早期介入預防，常見徵兆包括：洗澡或穿衣功能改變、多疑、焦躁、搭錯車、找錯錢等。蔡佳芬舉例，長輩以前煮菜很好吃，突然煮得不好吃了，老年人如出現類似的日常功能改變，就需要注意是失智症的徵兆。

張博雅強調，無論任何年齡，每個人都可能成為照顧者，應及早學習並提升對年長者的照顧知能，關心身邊長者的情緒和身心狀態。蔡佳芬提醒，照顧是漫長的過程，照護者不要把責任都攬到自己身上，要勇於對外求助，避免成為下一個罹病者。

蔡佳芬建議，照顧者可和長輩一起透過「身動」活動身體維持體能和肌耐力、「腦動」轉動大腦維持腦力並轉換情緒、「互動」與人維持連結互動避免孤獨，不僅能預防腦年憂鬱與失智，也有助於改善患者的憂鬱症狀、延緩失智病程。

董氏基金會也邀請各界名人分享「獨享的快樂」秘訣，國民阿嬤譚艾珍、飛躍羚羊紀政、時尚老人林經甫、整形教母林靜芸、小李飛刀衛子雲、不老頑童王小棣、退休老總江育誠、生活實踐家丁菱娟、品味私塾創辦人王文敬共同拍攝全新系列短片，呼籲民眾為中高齡生活做好準備，學習自我身心照顧，樂享獨處而自在。