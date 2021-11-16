中天綜合台自製綜藝《同學來了》18日晚間9點播出主題「天兵媽媽出沒！當她的小孩真的好累！」，邀來崔佩儀和兒子貝克宇、小優與媽媽，還有萁萁跟萁媽，暢聊媽媽們的荒唐行徑！崔佩儀憶起過去照顧兒子的離譜事蹟，節目上她心虛對著兒子貝克宇說：「你能活到今天也算不錯了！」

崔佩儀解釋過去因為粗心，好幾次都害慘了寶貝兒子，像是貝克宇嬰兒時期，因為老公經常台灣、韓國兩頭飛，有一次她為了和老公Sam獨處，竟匆匆餵完奶、換完尿布，就把奶嘴塞進兒子嘴裡，然後就出門送老公去機場，沒想到在途中接到媽媽電話，著急地說貝克宇溢奶還臉色發青，正送往醫院急救，讓她嚇得不知所措，跪在地上不斷祈禱，她坦言當下完全不敢和老公說這件事，直到小孩平安無事，老公也順利抵達韓國後，她才敢跟老公解釋。

萁萁與萁媽。（中天綜合台提供）

小優和媽媽感情甚好，經常帶著媽媽在各綜藝節目露臉，小優透露當初決定買房搬離家的其中一個原因，就是因為媽媽太天兵，身邊所有人都知道她對香菜過敏，媽媽不僅忘記還要她吃香菜水餃，這讓她忍不住懷疑：「媽媽是不是想透過這個行為趕我出門？」。

小優與媽媽。（中天綜合台提供）

黃鐙輝和老婆萁萁結婚超過10年，和岳母萁媽互動逗趣，尤其萁媽經常不按牌理出牌，做出驚人之舉，像是有一次她到百貨公司逛街順便帶孫子，但因逛的時間較長，小孩就在玻璃窗外的長椅上睡著，睡醒後兩個孩子竟蹦蹦跳跳跑進店內：「阿嬤阿嬤！我們睡一睡就有人丟錢給我們耶！」這時萁媽竟異想天開：「那我們明天是不是帶碗來比較好？」此話一出逗樂全場，納豆則是不敢置信：「不是這樣的吧！太荒謬了！」此外，萁萁感性透露雖然媽媽經常做出天兵行為，還是會擔心媽媽因為酸民的言論而受傷，但萁媽本人則樂觀看待：「放心啦！我都沒在看那些留言，我不看也不會難過！」