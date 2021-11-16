在外租屋除了考慮租金外，包括交通、屋況及住處周邊都會列入考量。近日租屋網上出現一個新的物件，位於北市的雅房，房租僅4500元，但只有2.5坪大，招租資訊中表示，因衛浴設備維修中無法使用，修繕時間恐長達兩個月，等於入住後無法洗澡，令人看傻眼。

從《591租屋網》網站可見，該案件為獨棟透天厝，位於北市大安區羅斯福路四段，但是是在半山腰上，因此居住環境非常安靜，除了會有貓狗叫聲外，也能聽見蟲鳴鳥叫。出租的雅房位於1樓，大小僅2.5坪，主打鄰近台大及台科大，附近也有公館商圈、捷運站，可說是相當方便。

房東的招租資訊表明，只租給男性，且不可養寵物、不可開伙，希望能租給學生及上班族。另外，房東還提供飲水機、光纖有線網路及無線Wi-Fi、冷氣等基本設備，還有專人收垃圾，並表示只要拎包就可以入住，一個月租金只要4500元，看起來相當吸引人。

根據房東提供的照片顯示，屋況一般，狹長的房間內擺放一張書桌、木製櫃子、單人床鋪及收納層架，走道窄到只能一個人通過，空間十分有限。同屋簷下的另一房間僅1.5坪大小，已在10月15日出租，房東強調兩間房間都是分離式冷氣，且都有獨立窗戶，不過11、12月衛浴設備正在維修，所以無法使用，因此租金有5折折扣，這亦即入住者恐長達兩個月要想辦法解決自身洗澡問題。